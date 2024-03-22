Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий

Место рождения

Гридино, Грязовецкий район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гридино, Грязовецкий район, Вологодская область
д. Гридино Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Слободская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гагин Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Гридино, Грязовецкий район, Вологодская область
д. Гридино Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Слободская церковь
Смерть
Неизвестно
Гридино, Грязовецкий район, Вологодская область
д. Гридино Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Слободская церковь
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