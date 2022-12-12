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Гагин Василий Андреевич

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Место рождения

Гридино, Грязовецкий район, Вологодская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Гагин Андрей Дмитриевич

Мать: не указана

Гридино, Грязовецкий район, Вологодская область
д. Гридино Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Слободская церковь Год рождения указан примерно.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагина Александра Степановна

Гридино, Грязовецкий район, Вологодская область
д. Гридино Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Слободская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагина Александра Степановна

Гридино, Грязовецкий район, Вологодская область
д. Гридино Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Слободская церковь
Смерть
Неизвестно
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