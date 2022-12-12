Гагин Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Гагин Андрей Дмитриевич
Мать: не указана
д. Гридино Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Слободская церковь Год рождения указан примерно.
Бракосочетание
Неизвестно
д. Гридино Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Слободская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
д. Гридино Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Слободская церковь
Смерть
Неизвестно