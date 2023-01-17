Гагина (Семёнова) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагина (Семёнова) Александра Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагин Василий Андреевич

Гридино, Грязовецкий район, Вологодская область
д. Гридино Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Слободская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагин Василий Андреевич

Гридино, Грязовецкий район, Вологодская область
д. Гридино Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Слободская церковь
Смерть
Неизвестно
Гридино, Грязовецкий район, Вологодская область
д. Гридино Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Слободская церковь
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