Гагина (Семёнова) Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Гридино Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Слободская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
д. Гридино Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Слободская церковь
Смерть
Неизвестно
д. Гридино Огарковской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии Николаевская Слободская церковь