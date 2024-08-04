Михаил Ильич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Илья Савельевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1780 ст.
Жена: Фекла Ильинична
Здехово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.02.1784 ст.
Дочь: Агафия Михайловна
Мать ребёнка: Фекла Ильинична
Рождение ребёнка
12.07.1786 ст.
Дочь: Марина Михайловна
Мать ребёнка: Фекла Ильинична
Рождение ребёнка
01.02.1788 ст.
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Фекла Ильинична
Рождение ребёнка
10.07.1790 ст.
Мать ребёнка: Фекла Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Петр Михайлович
Мать ребёнка: Фекла Ильинична
Рождение ребёнка
11.06.1798 ст.
Сын: Леонтий Михайлович
Мать ребёнка: Фекла Ильинична
Рождение ребёнка
09.04.1800 ст.
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Фекла Ильинична
Смерть
После 1812
В ополчении 1812 года не возвратился