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Михаил Ильич

Место рождения

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Илья Савельевич

Мать: не указана

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
09.02.1780 ст.

Жена: Фекла Ильинична

Здехово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.02.1784 ст.

Дочь: Агафия Михайловна

Мать ребёнка: Фекла Ильинична

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.07.1786 ст.

Дочь: Марина Михайловна

Мать ребёнка: Фекла Ильинична

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.02.1788 ст.

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Фекла Ильинична

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.07.1790 ст.

Сын: Карозин Илья Михайлович

Мать ребёнка: Фекла Ильинична

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Петр Михайлович

Мать ребёнка: Фекла Ильинична

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.06.1798 ст.

Сын: Леонтий Михайлович

Мать ребёнка: Фекла Ильинична

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.04.1800 ст.

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Фекла Ильинична

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
После 1812
В ополчении 1812 года не возвратился

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