Фекла Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти05.05.1800 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1780 ст.
Муж: Михаил Ильич
Здехово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.02.1784 ст.
Дочь: Агафия Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Ильич
Рождение ребёнка
12.07.1786 ст.
Дочь: Марина Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Ильич
Рождение ребёнка
01.02.1788 ст.
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Ильич
Рождение ребёнка
10.07.1790 ст.
Отец ребёнка: Михаил Ильич
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Петр Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Ильич
Рождение ребёнка
11.06.1798 ст.
Сын: Леонтий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Ильич
Рождение ребёнка
09.04.1800 ст.
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Ильич
Смерть
05.05.1800 ст.