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Фекла Ильинична

Место рождения

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

05.05.1800 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
09.02.1780 ст.

Муж: Михаил Ильич

Здехово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.02.1784 ст.

Дочь: Агафия Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Ильич

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.07.1786 ст.

Дочь: Марина Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Ильич

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.02.1788 ст.

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Ильич

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.07.1790 ст.

Сын: Карозин Илья Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Ильич

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Петр Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Ильич

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.06.1798 ст.

Сын: Леонтий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Ильич

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.04.1800 ст.

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Ильич

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
05.05.1800 ст.
Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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