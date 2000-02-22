Малюченко Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1923
Дата смерти22.02.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1949
Сын: Малюченко Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Горошко Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
28.11.1954
Сын: Малюченко Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Горошко Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
07.02.1958
Дочь: Завервальд Томара Григорьевна
Мать ребёнка: Горошко Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
09.05.1961
Сын: Малюченко Геннадий Григорьевич
Мать ребёнка: Горошко Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малюченко Леонид Григорьевич
Мать ребёнка: Горошко Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малюченко Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Горошко Татьяна Никитична
Смерть
22.02.2000