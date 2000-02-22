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Малюченко Григорий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1923

Дата смерти

22.02.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1949

Сын: Малюченко Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Горошко Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
28.11.1954

Сын: Малюченко Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Горошко Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
07.02.1958

Дочь: Завервальд Томара Григорьевна

Мать ребёнка: Горошко Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
09.05.1961

Сын: Малюченко Геннадий Григорьевич

Мать ребёнка: Горошко Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малюченко Леонид Григорьевич

Мать ребёнка: Горошко Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малюченко Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Горошко Татьяна Никитична

Смерть
22.02.2000
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