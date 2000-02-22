Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Малюченко Геннадий Григорьевич
Малюченко Геннадий Григорьевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.05.1961
Пол
Мужской
Отец
Малюченко Григорий Андреевич
1923 г.р.
Мать
Горошко Татьяна Никитична
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1961
Отец:
Малюченко Григорий Андреевич
Мать:
Горошко Татьяна Никитична
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия