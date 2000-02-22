Малюченко Геннадий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малюченко Геннадий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1961

Отец: Малюченко Григорий Андреевич

Мать: Горошко Татьяна Никитична

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