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Горошко Татьяна Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1924

Дата смерти

04.03.2013

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1949

Сын: Малюченко Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Малюченко Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
28.11.1954

Сын: Малюченко Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Малюченко Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
07.02.1958

Дочь: Завервальд Томара Григорьевна

Отец ребёнка: Малюченко Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
09.05.1961

Сын: Малюченко Геннадий Григорьевич

Отец ребёнка: Малюченко Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малюченко Леонид Григорьевич

Отец ребёнка: Малюченко Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малюченко Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Малюченко Григорий Андреевич

Смерть
04.03.2013
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