Горошко Татьяна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1924
Дата смерти04.03.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1949
Сын: Малюченко Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Малюченко Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
28.11.1954
Сын: Малюченко Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Малюченко Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
07.02.1958
Дочь: Завервальд Томара Григорьевна
Отец ребёнка: Малюченко Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
09.05.1961
Сын: Малюченко Геннадий Григорьевич
Отец ребёнка: Малюченко Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малюченко Леонид Григорьевич
Отец ребёнка: Малюченко Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малюченко Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Малюченко Григорий Андреевич
Смерть
04.03.2013