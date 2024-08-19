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Ястребова Анастасия Григорьевна

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

07.04.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1900

Отец: Ястребов Григорий Романович

Мать: Ястребова Евдокия Андреевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Восприемники: 1. Матушкин Сергей Стефанович, казак 2. Ястребова Ольга Дмитриевна, дочь казака девица
Восприемник
17.02.1919
Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Александр - рожден 16.02.1919 Отец - Ястребов Иван Романович Мать - Мария Спиридоновна (в записи Анастасия - девица дочь казака)
Смерть
Неизвестно

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