Ястребова Анастасия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения07.04.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1900
Восприемники: 1. Матушкин Сергей Стефанович, казак 2. Ястребова Ольга Дмитриевна, дочь казака девица
Восприемник
17.02.1919
Александр - рожден 16.02.1919 Отец - Ястребов Иван Романович Мать - Мария Спиридоновна (в записи Анастасия - девица дочь казака)
Смерть
Неизвестно