Ястребова Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ястребова (Сапожникова) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Ястребов Григорий Романович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ястребова Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Ястребов Григорий Романович
Рождение ребёнка
07.04.1900
Дочь: Ястребова Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Ястребов Григорий Романович
Восприемники: 1. Матушкин Сергей Стефанович, казак 2. Ястребова Ольга Дмитриевна, дочь казака девица
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ястребова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Ястребов Григорий Романович
Рождение ребёнка
26.06.1910
Сын: Ястребов Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Ястребов Григорий Романович
Восприемники: 1. Богачев Аким Алексеевич, урядник 2. Сердцова Евдокия Алексеевна, жена казака
Смерть
Неизвестно