Ястребова Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ястребова Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ястребов Григорий Романович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ястребова (Сапожникова) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Ястребов Григорий Романович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ястребова Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Ястребов Григорий Романович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.04.1900

Дочь: Ястребова Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Ястребов Григорий Романович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Восприемники: 1. Матушкин Сергей Стефанович, казак 2. Ястребова Ольга Дмитриевна, дочь казака девица
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ястребова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Ястребов Григорий Романович

Рождение ребёнка
26.06.1910

Сын: Ястребов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Ястребов Григорий Романович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Восприемники: 1. Богачев Аким Алексеевич, урядник 2. Сердцова Евдокия Алексеевна, жена казака
Смерть
Неизвестно

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