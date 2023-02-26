Неучева (Панова) Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неучева (Панова) Пелагея Иванова

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Место рождения

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Панов Иван Илларионов

Мать: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
23.01.1911

Муж: Неучев Семён Иванович

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1913

Сын: Неучев Иван Семёнов

Отец ребёнка: Неучев Семён Иванович

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1916

Сын: Неучев Яков Семенович

Отец ребёнка: Неучев Семён Иванович

Калужская обл., Перемышльский р-н, с. Орля
Смерть
Неизвестно
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