Неучева (Панова) Пелагея Иванова
Место рожденияс.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Панов Иван Илларионов
Мать: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
23.01.1911
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1913
Сын: Неучев Иван Семёнов
Отец ребёнка: Неучев Семён Иванович
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1916
Отец ребёнка: Неучев Семён Иванович
Калужская обл., Перемышльский р-н, с. Орля
Смерть
Неизвестно