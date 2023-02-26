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Панов Георгий Иванович

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Место рождения

Тульская обл., Перемышльский р-н, с. Орля

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1871 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Панов Иван Илларионов

Мать: ?

Тульская обл., Перемышльский р-н, с. Орля
Военная награда
01.11.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
02.04.1945
Орден Красной Звезды
Военная награда
08.07.1945
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени(юбилейная награда)
Военная служба
Неизвестно
гв. ст. лейтенант интенд. службы
Смерть
Неизвестно
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