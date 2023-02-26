Панов Георгий Иванович
Место рожденияТульская обл., Перемышльский р-н, с. Орля
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Панов Иван Илларионов
Мать: ?
Тульская обл., Перемышльский р-н, с. Орля
Военная награда
01.11.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
02.04.1945
Орден Красной Звезды
Военная награда
08.07.1945
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени(юбилейная награда)
Военная служба
Неизвестно
гв. ст. лейтенант интенд. службы
Смерть
Неизвестно