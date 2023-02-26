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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Неучева Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Панов Иван Илларионов

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Панов Иван Илларионов

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Панов Максим Иванов

Отец ребёнка: Панов Иван Илларионов

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1916

Сын: Панов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Панов Иван Илларионов

Тульская обл., Перемышльский р-н, с. Орля
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