Плесовских Татьяна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Татьяна Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1876

Сын: Плесовских Леонтий Алексеевич

Отец ребёнка: Плесовских Алексей Матвеевич

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1876

Сын: Плесовских Арсений Алексеевич

Отец ребёнка: Плесовских Алексей Матвеевич

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1877

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Плесовских Алексей Матвеевич

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Алексей Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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