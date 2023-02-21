Плесовских Татьяна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1876
Сын: Плесовских Леонтий Алексеевич
Отец ребёнка: Плесовских Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
11.06.1876
Сын: Плесовских Арсений Алексеевич
Отец ребёнка: Плесовских Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
12.03.1877
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Плесовских Алексей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно