Плесовских Алексей Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1876
Сын: Плесовских Леонтий Алексеевич
Мать ребёнка: Плесовских Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
11.06.1876
Сын: Плесовских Арсений Алексеевич
Мать ребёнка: Плесовских Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
12.03.1877
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Плесовских Татьяна Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно