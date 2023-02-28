Плесовских Алексей Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлесовских Алексей Матвеевич

Плесовских Алексей Матвеевич

avatar

Место рождения

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1876

Сын: Плесовских Леонтий Алексеевич

Мать ребёнка: Плесовских Татьяна Афанасьевна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1876

Сын: Плесовских Арсений Алексеевич

Мать ребёнка: Плесовских Татьяна Афанасьевна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1877

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Плесовских Татьяна Афанасьевна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Татьяна Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close