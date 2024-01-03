Подкорытова Александра Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855 ст.
Отец ребёнка: Подкорытов Иван Александров
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: (Подкорытова) Ольга Иванова
Отец ребёнка: Подкорытов Иван Александров
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: (Подкорытова) Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Подкорытов Иван Александров
Смерть
Неизвестно