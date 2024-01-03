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Подкорытова Александра Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подкорытов Иван Александров

Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Подкорытов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Подкорытов Иван Александров

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: (Подкорытова) Ольга Иванова

Отец ребёнка: Подкорытов Иван Александров

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: (Подкорытова) Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Подкорытов Иван Александров

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

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