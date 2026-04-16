Подкорытов Иван Александров 1823 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Подкорытов Иван Александров

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1823 ст., Сысерть, Сысертский, Свердловская область

умер Неизвестно

Отец
Подкорытов Александр Кирилов1798 ст. г.р.
Мать
Подкорытова Александра МихайловаОколо 1802 ст. г.р.
Супруги
Подкорытова Александра Семёнова1832 г.р.
Подкорытова Пелагея АлексееваНеизвестно г.р.
Дети
(Подкорытова) Александра Иванова1843 ст. г.р.
Подкорытов Пётр Иванов1846 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: Подкорытов Александр Кирилов

Мать: Подкорытова Александра Михайлова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подкорытова Пелагея Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подкорытова Александра Семёнова

Рождение ребёнка
1843 ст.

Дочь: (Подкорытова) Александра Иванова

Мать ребёнка: Подкорытова Пелагея Алексеева

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Подкорытов Пётр Иванов

Мать ребёнка: Подкорытова Пелагея Алексеева

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
27.03.1847 ст.

Дочь: (Подкорытова) Мария Иванова

Мать ребёнка: Подкорытова Пелагея Алексеева

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Подкорытов Геннадий Иванов

Мать ребёнка: Подкорытова Пелагея Алексеева

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Подкорытов Михаил Иванов

Мать ребёнка: Подкорытова Александра Семёнова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: (Подкорытова) Ольга Иванова

Мать ребёнка: Подкорытова Александра Семёнова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: (Подкорытова) Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Подкорытова Александра Семёнова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Смерть
Неизвестно

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