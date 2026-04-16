Подкорытов Иван Александров
мужской, родился 1823 ст., Сысерть, Сысертский, Свердловская область
умер Неизвестно
ОтецПодкорытов Александр Кирилов1798 ст. г.р.
МатьПодкорытова Александра МихайловаОколо 1802 ст. г.р.
Супруги
Подкорытова Александра Семёнова1832 г.р.
Подкорытова Пелагея АлексееваНеизвестно г.р.
Дети
(Подкорытова) Александра Иванова1843 ст. г.р.
Подкорытов Пётр Иванов1846 ст. г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843 ст.
Дочь: (Подкорытова) Александра Иванова
Мать ребёнка: Подкорытова Пелагея Алексеева
Рождение ребёнка
1846 ст.
Мать ребёнка: Подкорытова Пелагея Алексеева
Рождение ребёнка
27.03.1847 ст.
Дочь: (Подкорытова) Мария Иванова
Мать ребёнка: Подкорытова Пелагея Алексеева
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Подкорытов Геннадий Иванов
Мать ребёнка: Подкорытова Пелагея Алексеева
Рождение ребёнка
1855 ст.
Мать ребёнка: Подкорытова Александра Семёнова
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: (Подкорытова) Ольга Иванова
Мать ребёнка: Подкорытова Александра Семёнова
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: (Подкорытова) Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Подкорытова Александра Семёнова
Смерть
Неизвестно