Ивойлова Серафима Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1924
Сын: Ивойлов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Ивойлов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивойлов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Ивойлов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ивойлов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивойлова Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Ивойлов Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно