Ивойлова Серафима Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивойлова Серафима Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1924

Сын: Ивойлов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Ивойлов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивойлов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Ивойлов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивойлов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Ивойлов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивойлова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Ивойлов Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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