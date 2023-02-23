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Ивойлов Алексей Иванович

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Место рождения

Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Ухтомскся волость, д. Лупачи

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: Ивойлова Анна Яковлевна

Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Ухтомскся волость, д. Лупачи
Рождение ребёнка
22.11.1924

Сын: Ивойлов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Ивойлова Серафима Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивойлов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Ивойлова Серафима Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивойлов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Ивойлова Серафима Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивойлова Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Ивойлова Серафима Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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