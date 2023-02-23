Ивойлов Алексей Иванович
Место рожденияВологодская губерния, Кадниковский уезд, Ухтомскся волость, д. Лупачи
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: Ивойлова Анна Яковлевна
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Ухтомскся волость, д. Лупачи
Рождение ребёнка
22.11.1924
Сын: Ивойлов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Ивойлова Серафима Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивойлов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Ивойлова Серафима Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ивойлова Серафима Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивойлова Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Ивойлова Серафима Тимофеевна
Смерть
Неизвестно