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Ивойлов Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1924

Дата смерти

27.09.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1924

Отец: Ивойлов Алексей Иванович

Мать: Ивойлова Серафима Тимофеевна

Рождение ребёнка
05.10.1949

Сын: Ивойлов Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Ивойлова Руфина Евгеньевна

Рождение ребёнка
08.07.1953

Дочь: Пытляк Ивойлова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Ивойлова Руфина Евгеньевна

Рождение ребёнка
07.06.1955

Дочь: Серова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Ивойлова Руфина Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивойлова Руфина Евгеньевна

Смерть
27.09.1986
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