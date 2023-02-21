Ивойлов Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1924
Дата смерти27.09.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1924
Рождение ребёнка
05.10.1949
Сын: Ивойлов Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Ивойлова Руфина Евгеньевна
Рождение ребёнка
08.07.1953
Дочь: Пытляк Ивойлова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Ивойлова Руфина Евгеньевна
Рождение ребёнка
07.06.1955
Дочь: Серова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Ивойлова Руфина Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.09.1986