Абрамова (Никулина) Наталья Фёдорова
Место рожденияд.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Никулин Фёдор Васильев
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
02.?.1908
.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
10.03.1909
Отец ребёнка: Абрамов Дмитрий Стефанович
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1909
Сын: Абрамов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Абрамов Дмитрий Стефанович
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
04.05.1911
Дочь: Пелагия Дмитриева
Отец ребёнка: Абрамов Дмитрий Стефанович
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1913
Дочь: Александра Дмитриева
Отец ребёнка: Абрамов Дмитрий Стефанович
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно