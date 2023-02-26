Абрамова (Никулина) Наталья Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Никулина) Наталья Фёдорова

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Место рождения

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Никулин Фёдор Васильев

Мать: Никулина Акилина Фёдорова

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
02.?.1908

Муж: Абрамов Дмитрий Стефанович

.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
10.03.1909

Сын: Абрамов Алексей Дмитриев

Отец ребёнка: Абрамов Дмитрий Стефанович

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1909

Сын: Абрамов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Абрамов Дмитрий Стефанович

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
04.05.1911

Дочь: Пелагия Дмитриева

Отец ребёнка: Абрамов Дмитрий Стефанович

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1913

Дочь: Александра Дмитриева

Отец ребёнка: Абрамов Дмитрий Стефанович

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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