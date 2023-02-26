Абрамов Дмитрий Стефанович
Место рожденияд.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения25.10.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1890
Отец: Абрамов Стефан Мокиев
Мать: Абрамова Мария Васильева
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
02.?.1908
.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
10.03.1909
Мать ребёнка: Абрамова Наталья Фёдорова
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1909
Сын: Абрамов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Абрамова Наталья Фёдорова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
04.05.1911
Дочь: Пелагия Дмитриева
Мать ребёнка: Абрамова Наталья Фёдорова
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1913
Дочь: Александра Дмитриева
Мать ребёнка: Абрамова Наталья Фёдорова
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1916
318-й пехотный Черноярский полк
Смерть
Неизвестно