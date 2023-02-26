Абрамов Дмитрий Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамов Дмитрий Стефанович

Абрамов Дмитрий Стефанович

Место рождения

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

25.10.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1890

Отец: Абрамов Стефан Мокиев

Мать: Абрамова Мария Васильева

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
02.?.1908

Жена: Абрамова Наталья Фёдорова

.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
10.03.1909

Сын: Абрамов Алексей Дмитриев

Мать ребёнка: Абрамова Наталья Фёдорова

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1909

Сын: Абрамов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Абрамова Наталья Фёдорова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
04.05.1911

Дочь: Пелагия Дмитриева

Мать ребёнка: Абрамова Наталья Фёдорова

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1913

Дочь: Александра Дмитриева

Мать ребёнка: Абрамова Наталья Фёдорова

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1916
318-й пехотный Черноярский полк
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close