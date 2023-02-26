Абрамова Мария Васильева
Место рожденияд.Вислово
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.?.1889
.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
25.10.1890
Сын: Абрамов Дмитрий Стефанович
Отец ребёнка: Абрамов Стефан Мокиев
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 09.07.1892
Отец ребёнка: Абрамов Стефан Мокиев
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1895
Дочь: Татьяна Стефанова
Отец ребёнка: Абрамов Стефан Мокиев
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Абрамов Стефан Мокиев
Рождение ребёнка
02.05.1901
Дочь: Пелагия
Отец ребёнка: Абрамов Стефан Мокиев
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1903
Дочь: Феодосия Стефанова
Отец ребёнка: Абрамов Стефан Мокиев
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1906
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Абрамов Стефан Мокиев
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно