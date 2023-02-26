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Абрамова Мария Васильева

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Место рождения

д.Вислово

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Василий

Мать: ?

д.Вислово
Бракосочетание
05.?.1889

Муж: Абрамов Стефан Мокиев

.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
25.10.1890

Сын: Абрамов Дмитрий Стефанович

Отец ребёнка: Абрамов Стефан Мокиев

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 09.07.1892

Сын: Абрамов Михаил Стефанов

Отец ребёнка: Абрамов Стефан Мокиев

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1895

Дочь: Татьяна Стефанова

Отец ребёнка: Абрамов Стефан Мокиев

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Абрамов Стефан Мокиев

Рождение ребёнка
02.05.1901

Дочь: Пелагия

Отец ребёнка: Абрамов Стефан Мокиев

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1903

Дочь: Феодосия Стефанова

Отец ребёнка: Абрамов Стефан Мокиев

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1906

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Абрамов Стефан Мокиев

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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