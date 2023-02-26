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Алексей Васильев

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Место рождения

д.Вислово

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1849 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Василий

Мать: ?

д.Вислово
Смерть
Неизвестно
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