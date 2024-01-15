Онурова Ирина Яковлева
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Онуров Яков Степанов
Отец ребёнка: Онуров Степан Фёдоров
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Онуров Степан Фёдоров
Рождение ребёнка
1777
Сын: Онуров Исай Степанов
Отец ребёнка: Онуров Степан Фёдоров
Смерть
Неизвестно