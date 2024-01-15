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Онурова Ирина Яковлева

Место рождения

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Онуров Яков Степанов

Отец ребёнка: Онуров Степан Фёдоров

Рождение ребёнка
1770

Сын: Онуров Григорий Степанов

Отец ребёнка: Онуров Степан Фёдоров

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Онуров Исай Степанов

Отец ребёнка: Онуров Степан Фёдоров

Смерть
Неизвестно

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