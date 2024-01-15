Онуров Яков Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Онуров Степан Фёдоров
Мать: Онурова Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
1789
Сын: Онуров Павел Яковлев
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Онурова) Анисья Яковлева
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Онурова) Ирина Яковлева
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно