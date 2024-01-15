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Онуров Яков Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Онуров Степан Фёдоров

Мать: Онурова Ирина Яковлева

Рождение ребёнка
1789

Сын: Онуров Павел Яковлев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1796

Сын: Онуров Степан Яковлев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Онурова) Анисья Яковлева

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Онурова) Ирина Яковлева

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1805

Сын: Онуров Александр Яковлев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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