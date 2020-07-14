Варнаев Анатолий Александрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 23.05.1961
Дата смертиВычислено 14.07.2020
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 23.05.1961
Отец: Варнаев Александр Иванович
Мать: Варнаева Клавдия
Предположительная дата рождения (одноклассники)
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Предположительные данные (вк) РАНХиГС при Президенте РФ (АНХ при Правительстве РФ, РАГС при Президенте РФ) Юридический факультет им. М. М. Сперанского
Образование
С 1968 по 1975
Предположительные данные (одноклассники) 840 средняя школа г.Москвы
Смерть
Вычислено 14.07.2020
Предположительная дата смерти (согласно реестру наследственных дел) - 14.07.2020 Предположительное место смерти (согласно адресу нотариуса) - Москва