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Варнаев Анатолий Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Вычислено 23.05.1961

Дата смерти

Вычислено 14.07.2020

Пол

Мужской

Отец

Между 1924 и 1936 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 23.05.1961

Отец: Варнаев Александр Иванович

Мать: Варнаева Клавдия

Москва, город федерального значения Москва
Предположительная дата рождения (одноклассники)
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Предположительные данные (вк) РАНХиГС при Президенте РФ (АНХ при Правительстве РФ, РАГС при Президенте РФ) Юридический факультет им. М. М. Сперанского
Образование
С 1968 по 1975
Москва, город федерального значения Москва
Предположительные данные (одноклассники) 840 средняя школа г.Москвы
Смерть
Вычислено 14.07.2020
Москва, город федерального значения Москва
Предположительная дата смерти (согласно реестру наследственных дел) - 14.07.2020 Предположительное место смерти (согласно адресу нотариуса) - Москва

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