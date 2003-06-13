Варнаев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1924 и 1936
Дата смертиВычислено 13.06.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1924 и 1936
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варнаева Клавдия
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 23.05.1961
Сын: Варнаев Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Варнаева Клавдия
Предположительная дата рождения (одноклассники)
Смерть
Вычислено 13.06.2003
Предположительная дата смерти (согласно реестру наследственных дел) - 13.06.2003 Предположительное место смерти (согласно адресу нотариуса) - Москва