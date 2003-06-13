Варнаев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарнаев Александр Иванович

Варнаев Александр Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1924 и 1936

Дата смерти

Вычислено 13.06.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1924 и 1936

Отец: Варнаев Иван

Мать: Суворова Варнаева (Ефремова) Фекла Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варнаева Клавдия

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Вычислено 23.05.1961

Сын: Варнаев Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Варнаева Клавдия

Москва, город федерального значения Москва
Предположительная дата рождения (одноклассники)
Смерть
Вычислено 13.06.2003
Москва, город федерального значения Москва
Предположительная дата смерти (согласно реестру наследственных дел) - 13.06.2003 Предположительное место смерти (согласно адресу нотариуса) - Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.