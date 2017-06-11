Dambekalns (Purmalis Purmale) Alma Marta
Место рожденияRiga, Rīgas pilsēta, Latvia, Republic of Latvia
Дата рождения14.06.1918
Дата смерти11.06.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1918
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1918
Бракосочетание
30.09.1939
Coniuge: Paul Fritz Dambekalns
Рождение ребёнка
17.03.1940
Рождение ребёнка
18.05.1942
Рождение ребёнка
18.05.1942
Рождение ребёнка
26.03.1945
Сын: Dambekaln Aivars
Отец ребёнка: Dambekaln Dambekalns Pauls Paul Fricis Fritz
Смерть
11.06.2017
Похороны
?.06.2017