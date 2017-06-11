Dambekalns (Purmalis Purmale) Alma Marta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиDambekalns (Purmalis Purmale) Alma Marta

Dambekalns (Purmalis Purmale) Alma Marta

Место рождения

Riga, Rīgas pilsēta, Latvia, Republic of Latvia

Дата рождения

14.06.1918

Дата смерти

11.06.2017

Пол

Женский

Отец

1974 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1945 г.р.

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1918

Отец: Purmalis Andrejs

Мать: Purmale (Jankovska Jankovskis) Auguste

Место жительства
Неизвестно
Крещение
1918
Бракосочетание
30.09.1939

Муж: Dambekaln Dambekalns Pauls Paul Fricis Fritz

Coniuge: Paul Fritz Dambekalns
Рождение ребёнка
17.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Dambekaln Dambekalns Pauls Paul Fricis Fritz

Рождение ребёнка
18.05.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Dambekaln Dambekalns Pauls Paul Fricis Fritz

Рождение ребёнка
18.05.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Dambekaln Dambekalns Pauls Paul Fricis Fritz

Рождение ребёнка
26.03.1945

Сын: Dambekaln Aivars

Отец ребёнка: Dambekaln Dambekalns Pauls Paul Fricis Fritz

Смерть
11.06.2017
Похороны
?.06.2017

Мы используем куки для улучшения работы сайта.