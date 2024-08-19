Purmalis Andrejs
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1974
Дата смертиОколо 1926
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.05.1907
Рождение ребёнка
28.02.1908
Дочь: Jansone (Purmale) Irma Emilija Luīze
Мать ребёнка: Purmale (Jankovska Jankovskis) Auguste
Рождение ребёнка
14.06.1918
Дочь: Dambekalns (Purmalis Purmale) Alma Marta
Мать ребёнка: Purmale (Jankovska Jankovskis) Auguste
Смерть
Около 1926
Рождение
29.11.1974
Отец: Purmalis Andrejs
Мать: Purmale (Sahmel) Trīne
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Purmale (Jankovska Jankovskis) Auguste