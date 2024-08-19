Purmalis Andrejs — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Purmalis Andrejs

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1974

Дата смерти

Около 1926

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Жена

1880 г.р.

Дети

1908 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.05.1907

Жена: Purmale (Jankovska Jankovskis) Auguste

Рождение ребёнка
28.02.1908

Дочь: Jansone (Purmale) Irma Emilija Luīze

Мать ребёнка: Purmale (Jankovska Jankovskis) Auguste

Рождение ребёнка
14.06.1918

Дочь: Dambekalns (Purmalis Purmale) Alma Marta

Мать ребёнка: Purmale (Jankovska Jankovskis) Auguste

Смерть
Около 1926
Рождение
29.11.1974

Отец: Purmalis Andrejs

Мать: Purmale (Sahmel) Trīne

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Purmale (Jankovska Jankovskis) Auguste

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