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Матрена Астафьевна

Место рождения

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Наталья Савостьяновна

Отец ребёнка: Севостьян Корнеевич

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Прокопий Савостьянович

Отец ребёнка: Севостьян Корнеевич

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Харлампий Савостьянович

Отец ребёнка: Севостьян Корнеевич

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Авдотья Савостьяновна

Отец ребёнка: Севостьян Корнеевич

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Григорий Савостьянович

Отец ребёнка: Севостьян Корнеевич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севостьян Корнеевич

Смерть
Неизвестно
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