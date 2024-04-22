Матрена Астафьевна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Наталья Савостьяновна
Отец ребёнка: Севостьян Корнеевич
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Севостьян Корнеевич
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Севостьян Корнеевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Авдотья Савостьяновна
Отец ребёнка: Севостьян Корнеевич
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Севостьян Корнеевич
Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Севостьян Корнеевич
Смерть
Неизвестно