Севостьян Корнеевич
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Корней Евсеевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Наталья Савостьяновна
Мать ребёнка: Матрена Астафьевна
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Матрена Астафьевна
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Матрена Астафьевна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Авдотья Савостьяновна
Мать ребёнка: Матрена Астафьевна
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Матрена Астафьевна
Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Астафьевна
Смерть
Неизвестно