Прокопов Куприян Петрович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти1929
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Прокопов Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1924
Сын: Прокопов Василий Куприянович
Мать ребёнка: Прокопова (Ломакина) Марфа Давыдовна
Рождение ребёнка
11.10.1926
Сын: Прокопов Михаил Куприянович
Мать ребёнка: Прокопова (Ломакина) Марфа Давыдовна
Рождение ребёнка
13.11.1928
Дочь: Прокопова Нина Куприяновна
Мать ребёнка: Прокопова (Ломакина) Марфа Давыдовна
Смерть
1929