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Прокопов Куприян Петрович

Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Прокопов Петр

Мать: не указана

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопова (Ломакина) Марфа Давыдовна

Рождение ребёнка
11.09.1924

Сын: Прокопов Василий Куприянович

Мать ребёнка: Прокопова (Ломакина) Марфа Давыдовна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
11.10.1926

Сын: Прокопов Михаил Куприянович

Мать ребёнка: Прокопова (Ломакина) Марфа Давыдовна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
13.11.1928

Дочь: Прокопова Нина Куприяновна

Мать ребёнка: Прокопова (Ломакина) Марфа Давыдовна

Смерть
1929

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