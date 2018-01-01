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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2094Городище (Красный колодезь), с. каз.при рч. Нижней Мечетке.4020224743738Церковь православная 1. Училище. Ярмарка. Мельниц 4.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1068. Городище, село бывшее государственное, при речке Мечетке, дворов 217, жителей 1872, церковь православная, 9 ветряных мельниц, ярмарка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
12895Городищераб.посёлок48°48,0' с.ш.44°29,0' в.д.M-38-113
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
18605151051рп Городищерабочий поселок