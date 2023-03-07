Сычева (Щипакина) Пелагея (Апполинария)
Место рождения
Дата рождения27.04.1860
Дата смерти04.02.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1860
Отец: Щипакинъ Максимъ
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Сычева Анастасия
Отец ребёнка: Сычевъ Яковъ
Рождение ребёнка
27.05.1884
Дочь: Лаптева Федосья
Отец ребёнка: Сычевъ Яковъ
Рождение ребёнка
04.05.1891
Дочь: Юрина Ирина
Отец ребёнка: Сычевъ Яковъ
Александровка
Рождение ребёнка
10.09.1893
Сын: Сычевъ Иванъ
Отец ребёнка: Сычевъ Яковъ
Рождение ребёнка
26.04.1896
Сын: Сычевъ Николай
Отец ребёнка: Сычевъ Яковъ
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1898
Сын: Сычевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Сычевъ Яковъ
Рождение ребёнка
09.06.1903
Дочь: Сычева Анна
Отец ребёнка: Сычевъ Яковъ
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сычевъ Яковъ
Смерть
04.02.1909
Причина смерти: Отъ восполенія брюшины