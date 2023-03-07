Сычева (Щипакина) Пелагея (Апполинария) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычева (Щипакина) Пелагея (Апполинария)

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.04.1860

Дата смерти

04.02.1909

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1860

Отец: Щипакинъ Максимъ

Мать: Щипакина, Гордеева Хиония

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Сычева Анастасия

Отец ребёнка: Сычевъ Яковъ

Рождение ребёнка
27.05.1884

Дочь: Лаптева Федосья

Отец ребёнка: Сычевъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1891

Дочь: Юрина Ирина

Отец ребёнка: Сычевъ Яковъ

Александровка
Рождение ребёнка
10.09.1893

Сын: Сычевъ Иванъ

Отец ребёнка: Сычевъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1896

Сын: Сычевъ Николай

Отец ребёнка: Сычевъ Яковъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1898

Сын: Сычевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Сычевъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1903

Дочь: Сычева Анна

Отец ребёнка: Сычевъ Яковъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сычевъ Яковъ

Смерть
04.02.1909
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ восполенія брюшины
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