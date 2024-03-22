Лаптева (Сычева) Федосья
Место рождения
Дата рождения27.05.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1884
Отец: Сычевъ Яковъ
Бракосочетание
27.09.1902
Муж: Лаптевъ Георгий
Рождение ребёнка
25.08.1903
Сын: Лаптевъ Александръ
Отец ребёнка: Лаптевъ Георгий
Рождение ребёнка
13.12.1905
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Лаптевъ Георгий
Рождение ребёнка
15.01.1909
Сын: Лаптевъ Петръ
Отец ребёнка: Лаптевъ Георгий
Рождение ребёнка
04.04.1912
Сын: Лаптевъ Иванъ
Отец ребёнка: Лаптевъ Георгий
Рождение ребёнка
12.11.1914
Сын: Лаптевъ Николай
Отец ребёнка: Лаптевъ Георгий