Лаптева (Сычева) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева (Сычева) Федосья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.05.1884

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1884

Отец: Сычевъ Яковъ

Мать: Сычева Пелагея (Апполинария)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.09.1902

Муж: Лаптевъ Георгий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1903

Сын: Лаптевъ Александръ

Отец ребёнка: Лаптевъ Георгий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1905

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Лаптевъ Георгий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1909

Сын: Лаптевъ Петръ

Отец ребёнка: Лаптевъ Георгий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.1912

Сын: Лаптевъ Иванъ

Отец ребёнка: Лаптевъ Георгий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1914

Сын: Лаптевъ Николай

Отец ребёнка: Лаптевъ Георгий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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