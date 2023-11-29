Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Григорьевна

Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марко Иванович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мудрецова Татьяна Марковна

Отец ребёнка: Марко Иванович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Александра Марковна

Отец ребёнка: Марко Иванович

Бисириха, Тезинская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1855

Сын: Андрей Маркович

Отец ребёнка: Марко Иванович

Бисириха, Тезинская волость, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.