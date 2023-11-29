Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марко Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мудрецова Татьяна Марковна
Отец ребёнка: Марко Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Александра Марковна
Отец ребёнка: Марко Иванович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Андрей Маркович
Отец ребёнка: Марко Иванович
Смерть
Неизвестно