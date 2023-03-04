Мудрецова Татьяна Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Марко Иванович
Мать: Татьяна Григорьевна
Сын: Мудрецов Федор Васильевич
Отец ребёнка: Мудрецов Василий Петрович
Дочь: Мудрецова Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Мудрецов Василий Петрович
Отец ребёнка: Мудрецов Василий Петрович
Сын: Мудрецов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Мудрецов Василий Петрович
Сын: Мудрецов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Мудрецов Василий Петрович
Отец ребёнка: Мудрецов Василий Петрович
Дочь: Душина Аграфена Васильевна
Отец ребёнка: Мудрецов Василий Петрович
Сын: Мудрецов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Мудрецов Василий Петрович
Дочь: Зинина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Мудрецов Василий Петрович
Дочь: Шелеменцева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Мудрецов Василий Петрович
Сын: Мудрецов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Мудрецов Василий Петрович