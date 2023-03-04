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Мудрецова Татьяна Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Марко Иванович

Мать: Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
05.02.1865 ст.

Сын: Мудрецов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Мудрецов Василий Петрович

Горки, Тезинская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Мудрецова Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Мудрецов Василий Петрович

Горки, Тезинская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1867

Сын: Мудрецов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Мудрецов Василий Петрович

Горки, Тезинская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1871 ст.

Сын: Мудрецов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Мудрецов Василий Петрович

Горки, Тезинская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1874

Сын: Мудрецов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Мудрецов Василий Петрович

Горки, Тезинская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1878

Сын: Мудрецов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Мудрецов Василий Петрович

Горки, Тезинская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Душина Аграфена Васильевна

Отец ребёнка: Мудрецов Василий Петрович

Горки, Тезинская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1881 ст.

Сын: Мудрецов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Мудрецов Василий Петрович

Горки, Тезинская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Мудрецов Василий Петрович

Горки, Тезинская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелеменцева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Мудрецов Василий Петрович

Горки, Тезинская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мудрецов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Мудрецов Василий Петрович

Горки, Тезинская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мудрецов Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
Горки, Тезинская волость, Кинешемский уезд
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