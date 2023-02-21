Багринцева (Коноплева) Вера Андреева
Место рожденияАстраханская губерния, Енотаевский уезд,Сасыкольская волость, селение Сасыколи
Дата рождения1869 ст.
Дата смерти1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Астраханская губерния, Енотаевский уезд,Сасыкольская волость, селение Сасыколи
Рождение ребёнка
15.03.1900 ст.
Дочь: Мамонтова Дарья Никифоровна
Отец ребёнка: Багринцев Никифор Николаев
Астраханская губерния, Енотаевский уезд,Сасыкольская волость, селение Сасыколи
Смерть
1937
неизвестно