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Багринцев Никифор Николаев

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Место рождения

Астраханская губерния, Енотаевский уезд,Сасыкольская волость, селение Сасыколи

Дата рождения

1869 ст.

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Астраханская губерния, Енотаевский уезд,Сасыкольская волость, селение Сасыколи
Рождение ребёнка
15.03.1900 ст.

Дочь: Мамонтова Дарья Никифоровна

Мать ребёнка: Багринцева Вера Андреева

Астраханская губерния, Енотаевский уезд,Сасыкольская волость, селение Сасыколи
Смерть
1937
неизвестно
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