Мамонтова (Багринцева) Дарья Никифоровна
Место рожденияАстраханская губерния, Енотаевский уезд,Сасыкольская волость, селение Сасыколи
Дата рождения15.03.1900 ст.
Дата смерти09.11.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1900 ст.
Астраханская губерния, Енотаевский уезд,Сасыкольская волость, селение Сасыколи
Рождение ребёнка
09.12.1923
Дочь: Мамонтова Нина Павловна
Отец ребёнка: Мамонтов Павел Семёнович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Мамонтов Виталий Павлович
Отец ребёнка: Мамонтов Павел Семёнович
Рождение ребёнка
18.08.1928
Отец ребёнка: Мамонтов Павел Семёнович
Рождение ребёнка
03.11.1930
Дочь: Корнова Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Мамонтов Павел Семёнович
Астраханская обл. Харабалинский р-н, с. Сасыколи
Рождение ребёнка
01.06.1937
Сын: Мамонтов Геннадий Павлович
Отец ребёнка: Мамонтов Павел Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.11.1996
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область