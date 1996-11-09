Мамонтова (Багринцева) Дарья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтова (Багринцева) Дарья Никифоровна

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Место рождения

Астраханская губерния, Енотаевский уезд,Сасыкольская волость, селение Сасыколи

Дата рождения

15.03.1900 ст.

Дата смерти

09.11.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1900 ст.

Отец: Багринцев Никифор Николаев

Мать: Багринцева Вера Андреева

Астраханская губерния, Енотаевский уезд,Сасыкольская волость, селение Сасыколи
Рождение ребёнка
09.12.1923

Дочь: Мамонтова Нина Павловна

Отец ребёнка: Мамонтов Павел Семёнович

Сасыколи, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Мамонтов Виталий Павлович

Отец ребёнка: Мамонтов Павел Семёнович

Сасыколи, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
18.08.1928

Сын: Мамонтов Леонид Павлович

Отец ребёнка: Мамонтов Павел Семёнович

Сасыколи, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
03.11.1930

Дочь: Корнова Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Мамонтов Павел Семёнович

Астраханская обл. Харабалинский р-н, с. Сасыколи
Рождение ребёнка
01.06.1937

Сын: Мамонтов Геннадий Павлович

Отец ребёнка: Мамонтов Павел Семёнович

Сасыколи, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонтов Павел Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонтов Павел Семёнович

Смерть
09.11.1996
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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