Касавец Недашковская Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касавец Недашковская Ульяна

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Место рождения

Стещино Киевская обл Полесский рн Украина

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Стещино Киевская обл Полесский рн Украина
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Недашковская Потапчук Галина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Недашковский Василий

Стещино Киевская обл Полесский рн Украина
Смерть
Неизвестно
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