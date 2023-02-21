Касавец Недашковская Ульяна
Место рожденияСтещино Киевская обл Полесский рн Украина
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Стещино Киевская обл Полесский рн Украина
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Недашковская Потапчук Галина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Недашковский Василий
Стещино Киевская обл Полесский рн Украина
Смерть
Неизвестно