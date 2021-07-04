Недашковская Потапчук Галина Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недашковская Потапчук Галина Анна Васильевна

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Место рождения

Стещино Киевская обл Полесский рн Украина

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.10.1925

Сын: Потапчук Владимир Иванович

Отец ребёнка: Потапчук Иван Ульянович

Стещино Киевская обл Полесский рн Украина
Рождение
1925

Отец: Недашковский Василий

Мать: Касавец Недашковская Ульяна

Стещино Киевская обл Полесский рн Украина
Рождение ребёнка
?.02.1951

Дочь: Потапчук Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Потапчук Иван Ульянович

Стещино Киевская обл Полесский рн Украина
Рождение ребёнка
1959

Сын: Потапчук Александр Иванович

Отец ребёнка: Потапчук Иван Ульянович

Стещино Киевская обл Полесский рн Украина
Бракосочетание
2013

Муж: Потапчук Иван Ульянович

Смерть
Неизвестно
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