Недашковская Потапчук Галина Анна Васильевна
Место рожденияСтещино Киевская обл Полесский рн Украина
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.10.1925
Сын: Потапчук Владимир Иванович
Отец ребёнка: Потапчук Иван Ульянович
Стещино Киевская обл Полесский рн Украина
Рождение
1925
Отец: Недашковский Василий
Стещино Киевская обл Полесский рн Украина
Рождение ребёнка
?.02.1951
Дочь: Потапчук Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Потапчук Иван Ульянович
Стещино Киевская обл Полесский рн Украина
Рождение ребёнка
1959
Сын: Потапчук Александр Иванович
Отец ребёнка: Потапчук Иван Ульянович
Стещино Киевская обл Полесский рн Украина
Бракосочетание
2013
Смерть
Неизвестно