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Сюндюков Иван
Сюндюков Иван
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1877
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Сюндюков Семен
1840 г.р.
Мать
(Дурнова) Варвара Яковлева
1847 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец:
Сюндюков Семен
Мать:
Варвара Яковлева
Смерть
Неизвестно
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