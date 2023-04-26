(Дурнова) Варвара Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Сюндюков Василий
Отец ребёнка: Сюндюков Семен
Рождение ребёнка
1877
Сын: Сюндюков Иван
Отец ребёнка: Сюндюков Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сюндюков Семен
Смерть
Неизвестно