(Дурнова) Варвара Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дурнова) Варвара Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Сюндюков Василий

Отец ребёнка: Сюндюков Семен

Рождение ребёнка
1877

Сын: Сюндюков Иван

Отец ребёнка: Сюндюков Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюндюков Семен

Смерть
Неизвестно