Шардина (Сеничкина) Ксения Яковлевна
Место рождения
Дата рождения07.01.1904
Дата смерти06.03.1993
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1904
Отец: Сеничкин Яков Дмитриевич
Мать: Сеничкина Анна Петровна
Рождение ребёнка
01.03.1925
Сын: Шардин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Шардин Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
16.06.1932
Сын: Шардин Иван Александрович
Отец ребёнка: Шардин Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
06.08.1938
Дочь: Шардина Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Шардин Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.1993