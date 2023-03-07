Шардина (Сеничкина) Ксения Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шардина (Сеничкина) Ксения Яковлевна

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.01.1904

Дата смерти

06.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1904

Отец: Сеничкин Яков Дмитриевич

Мать: Сеничкина Анна Петровна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1925

Сын: Шардин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Шардин Александр Григорьевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1932

Сын: Шардин Иван Александрович

Отец ребёнка: Шардин Александр Григорьевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1938

Дочь: Шардина Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Шардин Александр Григорьевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шардин Александр Григорьевич

Смерть
06.03.1993
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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