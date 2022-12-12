Сеничкина (Витушкина) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеничкина (Витушкина) Анна Петровна

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Витушкин Пётр

Мать: не указана

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1896

Сын: Сеничкин Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Сеничкин Яков Дмитриевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Сеничкина Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Сеничкин Яков Дмитриевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1901

Сын: Сеничкин Никита Яковлевич

Отец ребёнка: Сеничкин Яков Дмитриевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1904

Дочь: Шардина Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Сеничкин Яков Дмитриевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1904

Сын: Сеничкин Никифор Яковлевич

Отец ребёнка: Сеничкин Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.10.1906

Сын: Сеничкин Косма Яковлевич

Отец ребёнка: Сеничкин Яков Дмитриевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1909

Дочь: Сеничкина Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Сеничкин Яков Дмитриевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1915

Дочь: Сеничкина Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Сеничкин Яков Дмитриевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сеничкин Яков Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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