Сеничкина (Витушкина) Анна Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Витушкин Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Сеничкин Сергей Яковлевич
Отец ребёнка: Сеничкин Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Сеничкина Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Сеничкин Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Сеничкин Никита Яковлевич
Отец ребёнка: Сеничкин Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.01.1904
Дочь: Шардина Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Сеничкин Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.03.1904
Сын: Сеничкин Никифор Яковлевич
Отец ребёнка: Сеничкин Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.10.1906
Отец ребёнка: Сеничкин Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.10.1909
Дочь: Сеничкина Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Сеничкин Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.07.1915
Дочь: Сеничкина Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Сеничкин Яков Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно