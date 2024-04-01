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Hovde Christian Joachim Mohn

Место рождения

Spring Prairie

Дата рождения

11.09.1871

Дата смерти

16.11.1904

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1871

Отец: Hovde Brynjolf Kolbeinson

Мать: Hovde (Mohn) Elisabeth Albertine Henriette

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Hovde (Jacobson) Marie

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Hovde (Jacobson) Marie

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Craighead (Hovde) Lydia Christine

Мать ребёнка: Hovde (Jacobson) Marie

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1896

Сын: Hovde Brynjolf Bryn Jacob

Мать ребёнка: Hovde (Jacobson) Marie

Смерть
16.11.1904

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