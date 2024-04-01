Hovde Christian Joachim Mohn
Место рожденияSpring Prairie
Дата рождения11.09.1871
Дата смерти16.11.1904
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1871
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Hovde (Jacobson) Marie
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Hovde (Jacobson) Marie
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Craighead (Hovde) Lydia Christine
Мать ребёнка: Hovde (Jacobson) Marie
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1896
Сын: Hovde Brynjolf Bryn Jacob
Мать ребёнка: Hovde (Jacobson) Marie
Смерть
16.11.1904