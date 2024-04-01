Hovde (Jacobson) Marie
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1867
Дата смерти24.12.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Hovde Christian Joachim Mohn
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Hovde Christian Joachim Mohn
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Craighead (Hovde) Lydia Christine
Отец ребёнка: Hovde Christian Joachim Mohn
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1896
Сын: Hovde Brynjolf Bryn Jacob
Отец ребёнка: Hovde Christian Joachim Mohn
Смерть
24.12.1933
Похороны
Неизвестно