Hovde (Jacobson) Marie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hovde (Jacobson) Marie

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1867

Дата смерти

24.12.1933

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Hovde Christian Joachim Mohn

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Hovde Christian Joachim Mohn

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Craighead (Hovde) Lydia Christine

Отец ребёнка: Hovde Christian Joachim Mohn

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1896

Сын: Hovde Brynjolf Bryn Jacob

Отец ребёнка: Hovde Christian Joachim Mohn

Смерть
24.12.1933
Похороны
Неизвестно

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