Губская Ефимия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Губский Трофим Андреев
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Губский Трофим Андреев
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Прасковья Трофимова
Отец ребёнка: Губский Трофим Андреев
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Устинья Трофимова
Отец ребёнка: Губский Трофим Андреев
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Губский Трофим Андреев
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Акулина Трофимова
Отец ребёнка: Губский Трофим Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно