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Губская Ефимия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Губский Евстрат Трофимов

Отец ребёнка: Губский Трофим Андреев

Рождение ребёнка
1775

Сын: Губский Аникей Трофимов

Отец ребёнка: Губский Трофим Андреев

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Прасковья Трофимова

Отец ребёнка: Губский Трофим Андреев

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Устинья Трофимова

Отец ребёнка: Губский Трофим Андреев

Рождение ребёнка
1791

Сын: Губский Ахрем Трофимов

Отец ребёнка: Губский Трофим Андреев

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Акулина Трофимова

Отец ребёнка: Губский Трофим Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губский Трофим Андреев

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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